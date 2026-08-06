Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

«Россия нашла противодействие»: Залужный заявил об исчерпании Украиной военного прогресса

Залужный: Украина исчерпала ресурс военных нововведений
Global Look Press

Украина исчерпала ресурс для внедрения новых решений на поле боя, а Россия смогла найти противодействие всем нововведениям Киева. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, слова которого приводит «Пятый канал».

Выступая на встрече украинских послов в Киеве, Залужный прокомментировал свои недавние слова о том, что Украина не сможет в обозримом будущем догнать Россию в военно-техническом отношении и никогда не вступит в НАТО.

«Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие», — сказал он.

При этом Залужный подчеркнул, что не выступает против НАТО, однако считает, что Североатлантический альянс не успевает за темпами научно-технического развития и не может предложить решения, на которые Москва не смогла бы найти эффективный ответ.

3 августа Залужный выразил уверенность, что Украина никогда не сможет вступить в Североатлантический альянс. Посол в Великобритании назвал «сказками» разговоры о скором принятии страны в НАТО и добавил, что Украина с нынешним «уровнем развития» своей армии не сможет присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Ранее историк заявил, что слова Залужного о НАТО вернули украинцев к реальности.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!