Украина исчерпала ресурс для внедрения новых решений на поле боя, а Россия смогла найти противодействие всем нововведениям Киева. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, слова которого приводит «Пятый канал».

Выступая на встрече украинских послов в Киеве, Залужный прокомментировал свои недавние слова о том, что Украина не сможет в обозримом будущем догнать Россию в военно-техническом отношении и никогда не вступит в НАТО.

«Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие», — сказал он.

При этом Залужный подчеркнул, что не выступает против НАТО, однако считает, что Североатлантический альянс не успевает за темпами научно-технического развития и не может предложить решения, на которые Москва не смогла бы найти эффективный ответ.

3 августа Залужный выразил уверенность, что Украина никогда не сможет вступить в Североатлантический альянс. Посол в Великобритании назвал «сказками» разговоры о скором принятии страны в НАТО и добавил, что Украина с нынешним «уровнем развития» своей армии не сможет присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Ранее историк заявил, что слова Залужного о НАТО вернули украинцев к реальности.