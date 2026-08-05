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Политика

Историк рассказал, как Залужный обрушил на украинцев «ледяной поток реальности»

Историк Гавришко: слова Залужного о НАТО вернули украинцев к реальности
Efrem Lukatsky/AP

Последнее заявление бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного о НАТО вернуло украинцев к реальности. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написала историк Марта Гавришко.

Как отметила эксперт, «железный генерал» в лице Залужного обрушил на жителей Украины «ледяной поток реальности». Экс-главком ВСУ дал понять украинцам, что их соотечественники сражаются за членство в Североатлантическом альянсе, которое никто не собирается им давать.

«А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве. <...> Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется», — подчеркнула Гавришко.

3 августа Залужный выразил уверенность, что Украина никогда не сможет вступить в Североатлантический альянс. Посол в Великобритании назвал «сказками» разговоры о скором принятии страны в НАТО и добавил, что Украина с нынешним «уровнем развития» своей армии не сможет присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Ранее экс-главком ВСУ рассказал, что определит исход конфликта между Москвой и Киевом.

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