Ежедневные удары российской армии по украинским портам и судам привели к практическому прекращению морских перевозок и скоплению военных грузов из стран НАТО на границе с Польшей и Румынией. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что постоянные атаки судов и портовой инфраструктуры, используемых в интересах Вооруженных сил Украины, вынудили государства Североатлантического альянса остановить поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесской области и пенаправить их основной поток на железнодорожную логистику западных украинских регионов. Украины.

Координатор подполья пояснил, что такой маршрут является более дорогим и менее удобным, поскольку на Украине используется железнодорожная колея советского стандарта, тогда как в Восточной Европе применяется западный стандарт. Поэтому приходится перегружать оружие и боеприпасы с одних железнодорожных платформ и вагонов на другие. Железные дороги не успевают пропускать грузы в тех объемах, которые ранее обеспечивались морскими перевозками.

5 августа член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил о потере Украиной значительной части инфраструктуры.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о снижении возможностей Киева по доставке оружия.