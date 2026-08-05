Российские Вооруженные силы нанесли ночной удар по Киевской области. Об этом заявил участник СВО, председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

По его словам, ее результатом стало поражение целой сети, через которую киевский режим хранит, распределяет и перебрасывает вооружение, военные грузы и БПЛА.

Он уточнил, что под удар попали крупные логистические центры. Военные уничтожили объекты «Эпицентра» и «Новой почты». Ракеты также поразили объекты «Транс-логистик», «Новуса», «Розетки», «Рабен Украина» и «Фоззи».

«Одновременно продолжается давление на морскую логистику. Южнее Одессы поражены три сухогруза, использовавшиеся для доставки вооружения и военного имущества ВСУ. Это еще один удар по каналу, через который Киев пытался сохранять внешние поставки после потери значительной части наземной инфраструктуры», — заявил Григорьев.

По его словам, российская армия перекрывает маршруты снабжения, блокирует дороги, речные порты и пути на море. Он подчеркнул, что воздушные поставки противника также остаются невозможными.

«Мы продолжаем уничтожать вооружение и военные грузы еще до того, как они попадут в части ВСУ и начнут работать на фронте против наших военных и мирных граждан. Наши удары становятся все сильнее с каждым днем, а Украина теряет возможности не то, чтобы для реализации наступательных операций, но и для элементарного сохранения линии соприкосновения», — добавил член ОП РФ.

По его мнению, так будет продолжаться до тех пор, пока Киев живет в иллюзиях, навязанных Евросоюзом.

«Сами европейцы еще никак не могут осознать того, что мир совсем нет тот, что десятилетия назад. Более того, страны НАТО до сих пор не понимают и собственного отставания от России на поле боя, причем, на это внимание обращает и сам Залужный», — заключил Григорьев.