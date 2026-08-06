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Армия

На юге Украины раздался взрыв

Взрыв раздался в украинском Николаеве на фоне воздушной тревоги
Vladyslav Musiienko/Reuters

В Николаеве на юге Украины раздался взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Никаких подробностей не приводится.

В настоящее время на всей территории Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.

В Киеве после серии взрывов произошли десятки пожаров, небо над городом затянуло дымом. По данным местных СМИ, пожары привели к ухудшению качества воздуха в столице. Отмечалось, что в городе ощущается сильный запах гари. Жителей Киева призвали закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Ранее на Украине призвали партнеров Киева «ускориться» с решением по перехватчикам.

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