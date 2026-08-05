Власти Украины заявили о локализации утечки аммиака на предприятии в Киеве

Украинские власти заявили о локализации утечки аммиака в Киеве. Об этом сообщает министерство экономики Украины.

Утечка произошла в ночь на 5 августа в результате массированной атаки ракет и беспилотников. В Голосеевском районе украинской столицы получило частичное повреждение производственное оборудование одного из предприятий, приведшее к утечке более 100 литров аммиака.

По утверждению властей, в настоящее время утечка локализована, угрозы дальнейшего распространения нет. На территории предприятия было зафиксировано «незначительное превышение» концентрации аммиака. Концентрации оксида углерода, диоксида азота и цианистого водорода не обнаружено

Утром 5 августа сообщалось, что в Киеве после серии взрывов произошли десятки пожаров, небо над городом затянуло дымом. По данным издания «Страна.ua», пожары привели к ухудшению качества воздуха в столице. В городе ощущается сильный запах гари. Жителей Киева призвали закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Ранее в Минобороны раскрыли цели ночных ударов по Киеву и области.