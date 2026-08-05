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Армия

В Курской области дрон ВСУ ударил в частный дом

Хинштейн: в результате удара БПЛА по частному дому ранены шесть человек
Global Look Press

В Курской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил в частный дом в селе Козыревка Большесолдатского района. Шесть человек получили ранения, еще одного спасти не удалось, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате прилета ранены 6 человек, трое их них в тяжелом состоянии», — написал он.

Хинштейн уточнил, что в результате случившегося 57-летний местный житель получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил соболезнования близким мужчины.

Губернатор также рассказал, что раненым на месте оказывается первая помощь. Их готовят к эвакуации в Курск.

До этого мирный житель Курской области пострадал при наезде автомобиля на мину. Все случилось в селе Трошино Рыльского района. В результате подрыва на мине мужчина 1959 года получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног при, уточнил Хинштейн. Раненого госпитализировали, после оказания первой помощи его направят на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

Ранее украинские военные подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций.

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