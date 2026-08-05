В Курской области автомобиль подорвался на мине

В Курской области мирный житель пострадал при наезде автомобиля на мину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Инцидент произошел в селе Трошино Рыльского района. В результате подрыва на мине мужчина 1959 года получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног при, уточнил Хинштейн. Раненого госпитализировали, после оказания первой помощи его направят на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

До этого в Херсонской области автомобиль с мирным жителем и машина скорой помощи наехали на мины. В результате, травмы, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Кроме того, осколочные ранения получил водитель гражданского авто. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, медики не пострадали. Чиновник добавил, что те, кто оставляет мины на дорогах, по которым ездят мирные жители, — «не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными».

Ранее украинские военные подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций.