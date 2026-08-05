Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

В Курской области автомобиль подорвался на мине

Хинштейн: мужчина пострадал, наехав на автомобиле на мину в Курской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Курской области мирный житель пострадал при наезде автомобиля на мину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Инцидент произошел в селе Трошино Рыльского района. В результате подрыва на мине мужчина 1959 года получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног при, уточнил Хинштейн. Раненого госпитализировали, после оказания первой помощи его направят на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

До этого в Херсонской области автомобиль с мирным жителем и машина скорой помощи наехали на мины. В результате, травмы, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Кроме того, осколочные ранения получил водитель гражданского авто. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, медики не пострадали. Чиновник добавил, что те, кто оставляет мины на дорогах, по которым ездят мирные жители, — «не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными».

Ранее украинские военные подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!