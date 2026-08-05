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Армия

Военный эксперт рассказал, как кадровые изменения повлияют на ВС РФ

Эксперт Рожин считает, что кадровые изменения в ВС РФ усилят направление БПЛА
Сергей Бобылев/РИА Новости

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил РФ направлены на разработку и производство беспилотных систем. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Борис Рожин.

«Новые кадры должны повысить темпы производства, внедрения и формирования новых частей БПС, потому что все понимают, что на текущий момент дроны играют главенствующую роль на поле боя», — сказал он.

По словам Рожина государство хочет повысить темпы производства дронов, обогнав в этом Украину и страны Запада.

Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Теперь все службы тыла будут сосредоточены в руках Валерия Солодчука, командовавшего войсками «Центр». Его пост занял Андрей Иванаев, возглавлявший группировку «Восток». Управление войсками беспилотных систем поручили Денису Лямину — «одному из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный раскрыл, как перестановки в министерстве обороны скажутся на ходе СВО.

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