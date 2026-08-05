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Армия

Российские военные начали применять новейший дрон-перехватчик

«Известия»: ВС РФ начали применять новейший дрон-перехватчик «Жмиль»
Shutterstock/FOTODOM

Российские военные начали применять в зоне спецоперации новейший дрон-перехватчик «Жмиль», предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника всех типов. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что дрон способен прикрывать от ударов с воздуха большие территории. Операторы используют «Жмиль» для перехвата как разведывательных, так и ударных украинских БПЛА, в том числе крупные дроны типа «Баба-яга» и «Лютый».

По данным издания, на «Жмиле» установлена осколочно-фугасная боевая часть, а сам перехватчик можно безопасно посадить и использовать повторно. Для ночных полетов предусмотрена версия с тепловизионной камерой.

Как отмечается в публикации, конструкторы обеспечили аппарату вертикальный взлет и высокую маневренность. Сейчас Вооруженные силы (ВС) РФ используют целую линейку беспилотных перехватчиков, среди которых дроны «Елка» и аппараты типа «Молния-ПВО».

В прошлом году российские военные начали использовать в зоне СВО железнодорожные дроны, способные перевозить тонны грузов. Преимуществом применения таких платформ стала разветвленная сеть в Донбассе, возможность доставки грузов в любую погоду и отсутствие риска потери личного состава. Каждый железнодорожный дрон способен транспортировать более тонны грузов на расстояние около 50 км.

Ранее новый российский дрон «Молния» показали на фото.

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