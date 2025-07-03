Российские военные начали использовать новые дроны в зоне СВО

Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) железнодорожные дроны, способные перевозить тонны грузов. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны России сообщает газета «Известия».

Преимуществом применения таких платформ стала разветвленная сеть в Донбассе, возможность доставки грузов в любую погоду и отсутствие риска потери личного состава, говорится в статье. Каждый железнодорожный дрон способен транспортировать на себе более тонны грузов на расстояние около 50 км.

Железнодорожная сеть в зоне спецоперации местами довольно близко подходит к линии фронта. Крупные поезда туда отправлять нельзя, потому что они представляют собой большую цель, рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

В июне издание «Военное обозрение» сообщало, что ВС России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в зоне СВО. Дроны ударили по военным объектам в Харькове и Одессе.

Ранее на Украине нашли обломок российского дрона со смайликом.