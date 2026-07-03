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Новый российский дрон «Молния» показали на фото

Российский дрон-камикадзе «Молния» с автономным наведением показали на фото
Telegram-канал Военный Осведомитель

На фотографии была представлена новая версия российского дрона-камикадзе «Молния», который способен самостоятельно наводиться на цель. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, сделанных вражеским беспилотником, видно новый аппарат самолетного типа. Дрон не оснащен антеннами для управления, что свидетельствует о его способности выполнять задачи без вмешательства оператора. Упоминается, что новые дроны активно используются Вооруженными силами России в районе Запорожья.

До этого сообщалось, что FPV-беспилотники самолетного типа серии «Молния» задействуются всеми группировками российских войск в зоне специальной операции. Об этом стало известно от представителей компании-разработчика на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Они уточнили, что дроны применяются бойцами различных группировок, таких как «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Днепр», а также инженерными и десантными бригадами и подразделениями, отвечающими за защиту Курской области и специальными соединениями.

Ранее российские военные сбили в зоне СВО натовский дрон-матку

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