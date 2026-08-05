Офицер ВСУ рассказал, как попал в плен из-за ложных данных разведки

Младший лейтенант 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Рубан вместе с группой пехотинцев попали в плен из-за ложной разведывательной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео допроса военного.

По словам пленного, его группа направлялась в лес, где должны были находиться только украинские военные. При этом ротный заявлял ему, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России находились на расстоянии около 3-3,5 километра от них, уточнил офицер.

«По мне начался автоматный огонь. Я думал, что это двое [подчиненных], которые отстали. Начал им кричать, а по голосу понял, что это не они. За одним из кустов на меня уже смотрело три автомата», — сказал младший лейтенант.

Рубан добавил, что он выполнил все команды российских военных и сдался в плен.

В июле стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Гера» рассказал, как в ходе штурма позиций противника в Запорожской области в одиночку взял в плен троих украинских военнослужащих. По словам военного, он использовал отвлекающий маневр, чтобы застать противника врасплох: создал видимость, что будет заходить в помещение через дверь, однако проник внутрь через окно.

Ранее стало известно, как военные ВС РФ спасают сдавшихся солдат ВСУ от «дружественного огня».