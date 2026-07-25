Стрелок Гера рассказал, как взял в плен троих солдат ВСУ в Запорожской области

Стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Гера» рассказал, как в ходе штурма позиций противника в Запорожской области в одиночку взял в плен троих украинских военнослужащих. Об этом российский боец сообщил РИА Новости.

Военнослужащий рассказал, что при штурме он использовал отвлекающий маневр, чтобы застать противника врасплох: он создал видимость, что будет заходить в помещение через дверь, однако проник внутрь через окно.

По словам «Геры», одного украинского военнослужащего он ранил в ноги, его сослуживцы ждали российского солдата с другой стороны, поэтому стрелку не составило труда взять их в плен.

Российский военнослужащий отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают большую нехватку личного состава, так как раненому украинскому бойцу было около 65 лет и он передвигался на костылях.

«В ВСУ используют всех, кто может держать автомат», — добавил «Гера».

До этого пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин заявил, что Украина накапливает долги и несет большие человеческие потери, не приближаясь при этом к членству в Евросоюзе или НАТО. Вместо достижения конкретных политических целей страна, как он считает, лишь затягивает конфликт.

Ранее часть бойцов ВСУ сдалась в плен во время сражений за Ивашкино.