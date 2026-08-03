Российским военнослужащим на Херсонском и Запорожском направлениях приходилось собой закрывать сдавшихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они не попали под так называемый «дружественный огонь». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам источника агентства, на указанных участках фронта регулярно фиксируются случаи, когда бойцы Вооруженных сил РФ выводят пленных украинских военных из-под атак их же сослуживцев.

«Не секрет, что бывали случаи, когда российские бойцы буквально закрывали собой сдавшихся солдат ВСУ от ударов украинских FPV-дронов. Российские бойцы не просто сохраняют жизнь тем, кто сложил оружие — наши парни рискуют собой ради их спасения», — подчеркнули в подполье.

Там обратили внимание, что военнослужащие ВС РФ оказывают пленным украинским солдатам первую медицинскую помощь прямо на поле боя. Они делятся с военными ВСУ собственными обезболивающими средствами и перевязочными пакетами, и об этом рассказывают родственники самих украинских бойцов.

«Из-за жесткого отношения к украинским солдатам со стороны собственного командования и рисков быть списанными в категорию пропавших без вести, родственники все чаще записывают видеосообщения с благодарностью нашим военнослужащим за человеческое отношение», — добавил источник.

28 июля пленный солдат ВСУ Сергей Халковский сообщил журналистам, что командование украинских войск приказало наносить удары по пытавшимся отступить военнослужащим.

Ранее заградительный отряд ВСУ атаковал отступавших бойцов в Сумской области.