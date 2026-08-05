Военэксперт перечислил заслуги нового замминистра обороны РФ

Новый замминистра обороны РФ генерал-полковник Валерий Солодчук отличился при освобождении Курской области и навел там жесткий порядок. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Солодчук, командовавший группировкой «Центр» в зоне спецоперации, столкнулся с множеством проблем, в том числе со снабжением войск. Однако справился с ними лучше всех.

«Он навел там жесткий порядок, разобрался с местным руководством», — сказал Леонков.

5 августа президент России Владимир Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны, он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. В ходе встречи с руководством Минобороны глава государства заявил, что все службы тыла ведомства теперь будут сосредоточены в одних руках. Путин также отметил, что работа тыла в современных условиях является боевой работой.

В Минобороны РФ сообщили, что в ведомстве произошли кадровые изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Замминистра обороны Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение, теперь будет заниматься вопросами организации заказов вооружения, военной и специальной техники. Алексей Криворучко, курировавший это направление, будет отвечать за развитие вооружения и техники.

Ранее Путин увеличил штат армии России стройбатами.