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Армия

Силы ПВО за сутки сбили десять авиабомб и более 1000 беспилотников

Силы ПВО РФ за сутки сбили 10 авиабомб, 2 снаряда HIMARS и 1083 беспилотника ВСУ
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять авиационных бомб, два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1 083 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов и 1 083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого Минобороны России заявило, что удары российской армии по сухогрузам значительно снизили возможности транспортировки вооружения, техники и других грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации оборонного ведомства, в ночь на 5 августа ВС России были «поражены три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ».

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по целям в Черниговской области.

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