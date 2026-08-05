В Минобороны РФ рассказали об ударах по целям в Черниговской области

Российские военнослужащие ударили по логистическому центру «Новой почты» и складам горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, задачу выполнили расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

«В населенном пункте Новгород-Северский в Черниговской области были поражены склад ГСМ, а также — логистический центр «Новой почты». Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что украинские военные пытались противодействовать ударам Вооруженных сил РФ, используя для этого средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие. Несмотря на это, заданные цели были успешно поражены.

Как добавили в Минобороны, российские операторы дронов также нанесли удары по Полтавской области. Целью стала газокомпрессорная станция, расположенная в населенном пункте Жабки.

Утром 5 августа в военном ведомстве РФ рассказали, что армия страны ночью ударила по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Более того, атакам подверглись три сухогруза южнее Одессы. Пораженные объекты и суда использовались в интересах ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Ранее журналисты узнали, сколько ракет использовали ВС РФ во время ночных ударов по Киеву.