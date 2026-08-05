Финляндия начала разрабатывать систему противодействия дронам на границе

В Финляндии работают над системой, предназначенной для противодействия дронам

Власти Финляндии начали разрабатывать систему вооружений для противодействия беспилотникам в воздухе и на море. Об этом рассказал газете Helsingin Sanomat руководитель проекта Йоханнес Каллионпяя.

«Мы получили от правительства дополнительное финансирование на развитие возможностей противодействия БПЛА», — сказал он.

Каллионпяя пояснил, что данной системой хотят оснащать бронированные транспортные средства и патрульные катера. В разработку также войдут стационарные комплексы наблюдения и огневого поражения, переносные средства перехвата и «защищенные мобильные комплексы» на базе бронетехники и катеров.

Он добавил, что пока проект находится в стадии разработки, а серийное производство ожидается не ранее 2028 года, когда будет подан соответствующий запрос на финансирование.

28 июля власти Финляндии закрывали воздушное пространство в районе городов Котка и Хамина на юге страны из-за риска прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В главном штабе Сил обороны Финляндии заявили, что закрытие необходимо, чтобы при необходимости можно было безопасно нейтрализовать дроны.

4 июля силы обороны Финляндии на четыре часа ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Ограничения связали с российско-украинским конфликтом — в частности, ударами беспилотников по территории РФ. При этом дронов на финской территории обнаружено не было.

Ранее в Европе заметили наращивание российских войск на границе с Финляндией.