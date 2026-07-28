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Армия

На юге Финляндии власти закрывали воздушное пространство из-за риска БПЛА

Yle: Финляндия закрыла часть морского и воздушного пространства из-за угрозы БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Власти Финляндии закрывали воздушное пространство в районе городов Котка и Хамина на юге страны из-за риска прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Yle.

«Это была мера предосторожности, связанная с атаками беспилотников, которые Украина совершает по территории России», – говорится в публикации.

В главном штабе Сил обороны Финляндии заявили, что закрытие морских районов и воздушного пространства необходимо, чтобы при необходимости можно было безопасно нейтрализовать дроны, которые могут случайно залететь на территорию Финляндии.

4 июля силы обороны Финляндии на четыре часа ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Ограничения связали с российско-украинским конфликтом — в частности, ударами беспилотников по территории РФ. При этом дронов на финской территории обнаружено не было.

Ранее в Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов.

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