На юге Финляндии власти закрывали воздушное пространство из-за риска БПЛА

Власти Финляндии закрывали воздушное пространство в районе городов Котка и Хамина на юге страны из-за риска прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Yle.

«Это была мера предосторожности, связанная с атаками беспилотников, которые Украина совершает по территории России», – говорится в публикации.

В главном штабе Сил обороны Финляндии заявили, что закрытие морских районов и воздушного пространства необходимо, чтобы при необходимости можно было безопасно нейтрализовать дроны, которые могут случайно залететь на территорию Финляндии.

4 июля силы обороны Финляндии на четыре часа ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Ограничения связали с российско-украинским конфликтом — в частности, ударами беспилотников по территории РФ. При этом дронов на финской территории обнаружено не было.

Ранее в Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов.