Российские военные поразили четыре сухогруза на Украине

ВС РФ атаковали четыре сухогруза, два БЭК, терминал и склад в портах Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, в порту Николаев поражены три сухогруза. В порту Черноморска удар нанесен по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Кроме того, южнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз. Также российские военные уничтожили два безэкипажных катера (БЭК) в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова.

Удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

4 августа украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что потери сельскохозяйственного сектора Украины из-за простоя портов так называемой Большой Одессы могут в 2026 году составить от $1,5 до $3 млрд. По его словам, речь идет о портах Одессы, Южного и Черноморска, через которые проходит большая часть экспорта аграрной продукции Украины. Высоцкий отметил, что нынешняя ситуация с работой портов «в некоторых аспектах сложнее, чем была в начале 2022 года».

Ранее в Польше заявили, что Россия заблокировала Украину с моря.