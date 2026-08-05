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Армия

Собянин раскрыл число добровольцев-москвичей на СВО

Собянин: Москва направила более 100 тысяч добровольцев в зону СВО
Егор Алеев/РИА Новости

Из Москвы в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправились более 100 тысяч добровольцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит ТАСС.

«... Мы активно помогаем оснащением материальными и техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса, производятся лучшие средства — технические и военные», — подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, в Москве производится целая линейка медицинского оборудования, фармпрепаратов и микроэлектроники, без которых невозможно ведение любой военной операции.

Кроме того, миллионы москвичей, помимо поддержки от властей, направляют гуманитарную помощь бойцам на СВО, добавил мэр.

В Москве также развернута сеть госпиталей и крупнейший реабилитационный центр, которые оказывают помощь не только москвичам, но и тысячам бойцов. Как отметил Собянин, Москва является лидером в данном направлении и помогает всем тем, кому это необходимо.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что группировка Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 тыс. человек.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.

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