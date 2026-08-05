Граждане Украины не хотят продолжать конфликт с Россией и не поддерживают политику президента страны Владимира Зеленского, реализующего курс Запада. Таким мнением с ТАСС поделился военнопленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук.

По словам собеседника агентства, украинцы устали от конфликта и хотят мира.

«Все [украинцы] устали. Никто не хочет войны, хотят мира», — сказал он.

Он также считает, что Зеленский и его окружение своими действиями уничтожают страну.

Борщук до этого рассказал агентству, что украинцы не были против выхода Донецка и Луганска из состава страны в 2014 году. Поначалу он считал, что если это произойдет, то родственники будут ездить друг к другу, и «все будет нормально».

Также он назвал стоимость бегства из Украины. По его словам, украинцы могут нелегально покинуть страну через Молдавию, заплатив от $5 тысяч. При этом нет гарантий, что покупатель услуги сможет попасть на территорию Молдавии. По словам Борщука, его доводят только до границы Украины, а дальше «как повезет».

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