Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

«Он пешка»: пленный из ВСУ заявил о недовольстве украинцев политикой Зеленского

Военнослужащий ВСУ Борщук: украинцы недовольны политикой Зеленского
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане Украины не хотят продолжать конфликт с Россией и не поддерживают политику президента страны Владимира Зеленского, реализующего курс Запада. Таким мнением с ТАСС поделился военнопленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук.

По словам собеседника агентства, украинцы устали от конфликта и хотят мира.

«Все [украинцы] устали. Никто не хочет войны, хотят мира», — сказал он.

Он также считает, что Зеленский и его окружение своими действиями уничтожают страну.

Борщук до этого рассказал агентству, что украинцы не были против выхода Донецка и Луганска из состава страны в 2014 году. Поначалу он считал, что если это произойдет, то родственники будут ездить друг к другу, и «все будет нормально».

Также он назвал стоимость бегства из Украины. По его словам, украинцы могут нелегально покинуть страну через Молдавию, заплатив от $5 тысяч. При этом нет гарантий, что покупатель услуги сможет попасть на территорию Молдавии. По словам Борщука, его доводят только до границы Украины, а дальше «как повезет».

Ранее Бастрыкин сравнил военнослужащих ВСУ с гитлеровцами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!