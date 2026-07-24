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Бастрыкин сравнил военнослужащих ВСУ с гитлеровцами

Бастрыкин: военнослужащие ВСУ по своим действиям сопоставимы с гитлеровцами
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Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по их действиям можно сравнить с гитлеровцами. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«С моральной стороны и по тому, как действуют украинские националисты и наемники, это сопоставимо с действиями гитлеровцев», — заявил Бастрыкин.

По словам председателя СК, этому свидетельствуют многочисленные примеры жестокости украинских военнослужащих, поэтому параллели очевидны.

С правовой точки зрения противоправные действия и немцев в годы Второй мировой войны, и украинских военных относятся к преступлениям против человечности, добавил Бастрыкин.

Председатель СК также сообщил, что в результате атак украинской армии на регионы России с 2022 года лишились жизней почти 1,5 тыс. человек, из них 45 несовершеннолетних. Он отметил, что в целом было возбуждено 5347 уголовных дел по фактам атак на территории 54 субъектов РФ, которые находятся вне границ проведения СВО.

Ранее Бастрыкин сообщил о размере ущерба от преступлений ВСУ в Донбассе и Новороссии.

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