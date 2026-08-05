Страна ЕС начнет отказывать в предоставлении убежища некоторым украинцам

Граждане Украины призывного возраста, не имеющие документов об исполнении воинской обязанности, больше не смогут получить убежище в Чехии. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лубомир Метнар, заявление которого опубликовано на сайте возглавляемого им ведомства.

По словам чиновника, новые правила направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения и социальную систему Чехии. Ожидается, что благодаря ограничениям количество прибывающих в страну беженцев сократится «на десятки процентов».

«Исключение составляют те [украинцы], кто уже выполнил свой воинский долг или освобожден от этого», — добавил Метнар.

В июле в Совете Европейского союза (ЕС) объявили, что с марта следующего года региональное содружество прекратит предоставлять убежище гражданам Украины призывного возраста. При этом мера коснется только тех украинцев, которые попытаются въехать в ЕС в будущем. Беженцы, уже получившие защиту, ее не лишатся, подчеркивалось в заявлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше захотели «выгнать» украинских беженцев на фронт.