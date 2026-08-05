В Сумской области произошли боестолкновения между военнослужащими двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, все случилось в районе населенного пункта Рыжевка. Участниками сражений стали бойцы львовской 103-й бригады территориальной обороны и солдаты 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

«Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады <...> с занимаемых позиций», — добавили в силовых структурах.

3 августа в российских силовых структурах заявили, что формирования ВСУ несут «колоссальные потери» в Сумской области. Несмотря на это, украинские военнослужащие продолжают попытки остановить продвижение Вооруженных сил РФ. С этой целью командование ВСУ направило на данное направление группу «Ф» 1-го отряда 144-го центра сил специальных операций и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения. Кроме того, Киев восполняет потери в регионе за счет военнослужащих тактической авиации.

Ранее Путин высказался о возможности взятия под контроль города Сумы.