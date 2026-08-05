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Армия

Киев попал под удар баллистических ракет

Кличко: Киев и Киевскую область атаковали баллистические ракеты
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Киев и Киевскую область атаковали баллистические ракеты. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«В столице работают силы ПВО. Киев и область под атакой баллистики», — написал он.

По словам Кличко, в Оболонском районе было попадание на территории нежилой застройки. Позже он добавил, что возникли возгорания в складских помещениях по двум адресам.

В настоящее время воздушная тревога действует в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях республики.

4 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России нанесли удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах украинской армии.

По данным ведомства, в порту Николаев поражены три сухогруза. В порту Черноморска удар нанесен по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Кроме того, южнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз. Также российские военные уничтожили два безэкипажных катера (БЭК) в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова.

Ранее в Польше заявили, что Россия заблокировала Украину с моря.

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