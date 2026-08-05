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Армия

Швейцария расследовала 24 возможных случая участия своих граждан в боях на стороне ВСУ

Швейцария сообщила о 24 расследованиях участия своих граждан в боях на Украине
Global Look Press

Власти Швейцарии с 2022 года инициировали 24 расследования в связи с возможным участием своих граждан в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства швейцарской военной юстиции.

В ведомстве пояснили, что речь идет о числе расследований, а не подозреваемых. В ряде случаев проверка проводилась для установления обстоятельств возможного нарушения и не велась в отношении конкретного лица. В настоящее время 10 разбирательств уже завершены, еще 14 продолжаются. В ведомстве военной юстиции отметили, что не располагают информацией о лицах или организациях, которые занимаются вербовкой швейцарских граждан или иностранцев на территории Швейцарии для участия в боевых действиях в составе украинской армии.

Швейцарское законодательство запрещает гражданам страны становиться наемниками в вооруженных силах других государств. За нарушение этого запрета грозит до трех лет лишения свободы.

В декабре 2025 года в Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее в Аргентине задержали вербовщицу наемников для ВСУ.

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