Сестра Ким Чен Ына сделала предупреждение Японии

Токио быстрыми темпами наращивает свой военный потенциал, переходя от деклараций к практическим шагам, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон указала, что об этом, в частности, свидетельствует испытательный пуск Японией крылатых ракет Tomahawk с эсминца с системой Aegis в Тихом океане, участие Токио в майских учениях под руководством США, размещение дальнобойных ракет в префектурах Кумамото и Сидзуока. Она подчеркнула, что обладание Японией различными ударными средствами дальнего действия позволяет Токио повысить внезапность превентивного удара.

Все это, отметила Ким Ё Чжон, свидетельствует о притязаниях Японии на превращение в военную державу. Поэтому международное сообщество не должно допустить такого развития ситуации. По словам сестры Ким Чен Ына, необходимо дать Японии самой осознать, что из-за излишних желаний она подвергнется более серьезной опасности. Она подчеркнула, что КНДР ни в коем случае не позволит военного усиления Японии, и северокорейская армия предпримет все необходимые для этого меры.

4 августа военный обозреватель ЦТАК заявил, что конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи уже перешли критическую черту и угрожают миру и безопасности.

Ранее Северная Корея заявила о приближении войны на полуострове.