В КНДР заявили, что действия США и Японии перешли критическую черту

Конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи уже перешли критическую черту и угрожают миру и безопасности. Об этом заявил военный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Конфронтационные действия США, а также Японии и Республики Корея уже перешли критическую черту и предстают перед международным сообществом как облик союза, угрожающего миру», — говорится в материале.

Как пишет ЦТАК, трехсторонняя военная угроза США, Японии и Южной Кореи становится все более очевидной. Таким образом в КНДР отреагировали на многонациональные военно-морские учения RIMPAC, проведенные в Тихом океане.

В конце июля эвакуацию жителей объявили в южнокорейском регионе, граничащем с КНДР, из-за американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как уточнило агентство Bloomberg, дрон Соединенных Штатов участвовал в совместных учениях. Однако его ошибочно приняли за неопознанный летательный аппарат.

Ранее сестра Ким Чен Ына назвала ядерный потенциал гарантом безопасности КНДР.