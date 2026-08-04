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Армия

КНР впервые показала возможности по нанесению авиационного ядерного удара

China Daily: Китай показал возможности авиационного ядерного удара
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Народно-освободительная армия (НОАК) Китая впервые показала свои возможности по нанесению ядерного удара с воздуха. Об этом сообщает газета China Daily.

Медиакорпорация Китая разместила в социальной сети Weibo видео от НОАК об учениях с участием стратегического бомбардировщика Xian H-6N, который нес баллистическую ракету JL-1. При этом его сопровождали два истребителя J-20.

Китайские военные отработали атаку на флот условного противника в рамках смоделированного боевого сценария.

«Это, безусловно, первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара», — говорится в сообщении.

В конце мая агентство Reuters сообщило, что Китай строит в пустыне военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками, где размещены дальнобойные ракеты китайских вооруженных сил. Спутниковые снимки показывают: Пекин занимается сооружением разветвленной сети пусковых площадок, бункеров и коммуникационных узлов.

Ранее в МИД России допустили использование ядерного оружия для защиты союзников.

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