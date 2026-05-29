СМИ сообщили, что КНР строит военный комплекс рядом с ядерными шахтами

Reuters: КНР строит стартовые площадки рядом со своими шахтами для ядерных ракет

Китай строит в пустыне военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками, где размещены дальнобойные ракеты китайских вооруженных сил. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спутниковые снимки, проанализированные агентством, показывают, что Пекин строит разветвленную сеть пусковых площадок, бункеров и коммуникационных узлов вблизи изолированных ядерных шахт, в которых хранятся самые дальнобойные ракеты китайской армии.

По данным агентства, уже построено более 80 стартовых площадок и три восьмиугольных сооружения недалеко от ядерного бункерного поля Хами.

По словам трех аналитиков по вопросам безопасности, оценивших снимки, на них также видны объекты, которые могут использоваться для радиоэлектронной борьбы, спутниковой связи и управления операциями.

Новая пустынная инфраструктура сосредоточена вокруг двух восьмиугольных сооружений, построенных за последние шесть лет в восточном Синьцзяне. Оба расположены к юго-западу от ядерных шахт Хами – одно примерно в 140 километрах, другое – около 230 километров. Спутниковые снимки показывают, что в восьмиугольных сооружениях размещены жилые помещения для персонала и крупная военная техника.

Кроме того, видны железнодорожные пути, железнодорожный терминал, аэродром, а также возможные хранилища топлива и укрепленные бункеры вокруг объекта.

Масштабы строительства указывают на масштабное расширение инфраструктуры, предназначенной для защиты и эксплуатации наземных ядерных сил Китая. В совокупности эта сеть свидетельствует о значительном улучшении усилий Пекина по обеспечению возможности нанесения ответного удара на фоне роста напряженности с США по таким вопросам, как суверенитет Тайваня, добавило агентство.

