Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

СМИ сообщили, что КНР строит военный комплекс рядом с ядерными шахтами

Reuters: КНР строит стартовые площадки рядом со своими шахтами для ядерных ракет
Maxim Shemetov/Reuters

Китай строит в пустыне военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками, где размещены дальнобойные ракеты китайских вооруженных сил. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спутниковые снимки, проанализированные агентством, показывают, что Пекин строит разветвленную сеть пусковых площадок, бункеров и коммуникационных узлов вблизи изолированных ядерных шахт, в которых хранятся самые дальнобойные ракеты китайской армии.

По данным агентства, уже построено более 80 стартовых площадок и три восьмиугольных сооружения недалеко от ядерного бункерного поля Хами.

По словам трех аналитиков по вопросам безопасности, оценивших снимки, на них также видны объекты, которые могут использоваться для радиоэлектронной борьбы, спутниковой связи и управления операциями.

Новая пустынная инфраструктура сосредоточена вокруг двух восьмиугольных сооружений, построенных за последние шесть лет в восточном Синьцзяне. Оба расположены к юго-западу от ядерных шахт Хами – одно примерно в 140 километрах, другое – около 230 километров. Спутниковые снимки показывают, что в восьмиугольных сооружениях размещены жилые помещения для персонала и крупная военная техника.

Кроме того, видны железнодорожные пути, железнодорожный терминал, аэродром, а также возможные хранилища топлива и укрепленные бункеры вокруг объекта.

Масштабы строительства указывают на масштабное расширение инфраструктуры, предназначенной для защиты и эксплуатации наземных ядерных сил Китая. В совокупности эта сеть свидетельствует о значительном улучшении усилий Пекина по обеспечению возможности нанесения ответного удара на фоне роста напряженности с США по таким вопросам, как суверенитет Тайваня, добавило агентство.

Ранее Китай начал строить в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $170 млрд.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!