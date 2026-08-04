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Армия

В Белгородской области при налетах беспилотников ранения получили три человека

Оперштаб Белгородской области: в результате атак дронов пострадали три человека
Inna Varenytsia/Reuters

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ударам подверглись два муниципалитета. В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал частный дом, пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу, где медики диагностировали акубаротравмы. Пострадавшим была оказана необходимая помощь, после чего они покинули лечебное учреждение.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в беспилотник нанес удар по автомобилю. Находившийся в нем мужчина получил осколочные ранения плеча и спины. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

3 августа стало известно, что три человека пострадали во время атаки дронов Вооруженных сил Украины в Белгородской области.

За день до этого в селе Казачья Лисица в Белгородской области после ракетного обстрела не удалось спасти трех человек. Еще трое получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

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