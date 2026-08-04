На Западе признали лидерство российских ВКС

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) занимают лидирующее положение в Европе. Об этом пишет портал The National Interest.

В публикации сказано, что Россия располагает крупнейшим в Евросоюзе флотом из более 900 фронтовых самолетов. В их числе истребители Су-30 и Су-35 в разных модификациях, а также истребитель-бомбардировщик Су-34, уточнили авторы.

«Россия также остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57. Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости военно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции», — говорится статье.

Следом за Россией, как указано в материале, идут Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

До этого портал Business Insider (BI) со ссылкой на мнение западных экспертов писал, что ВКС РФ стали гораздо опытнее и опаснее для НАТО, чем до начала специальной военной операции. Тогда специалисты предупредили, что российские ВКС представляют большую угрозу для западной авиации в Европе и призвали Североатлантический альянс пересмотреть свое отношение к возможностям армии России.

Ранее в Лондоне заявили о сопровождении самолетов ВКС РФ.