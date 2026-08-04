Несколько жителей Тульской области пострадали при атаке БПЛА под Геленджиком

Четыре жителя Тульской области получили ранения в результате атаки дронов на Архипо-Осиповку под Геленджиком. Об этом сообщила пресс-служба тульского облправительства.
Уточняется, что трем раненым оказали помощь амбулаторно.
«17-летняя девушка на данный момент находится в больнице, ее прооперировали. За состоянием пациентки следят федеральные специалисты», — говорится в публикации.
Несовершеннолетнюю позже эвакуируют в Российскую детскую клиническую больницу, добавили власти.
До этого детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что число детей, получивших несовместимые с жизнью травмы в результате удара по пляжу, достигло четырех.
Накануне сообщалось о семи жертвах, трое из которых — несовершеннолетние. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Ранее военный эксперт рассказал о дронах, атаковавших Геленджик.