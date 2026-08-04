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Армия

Украина за один день лишилась сразу 10 МиГ-29

«Военная мысль»: российские ЗРК C-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день в 2023 году
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил РФ с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в 2023 году с загоризонтных дистанций за день сбили 10 МиГ-29 противника. Это следует из статьи, написанной соавторстве с начальником зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майором Александром Романенковым в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».

«Результаты первых загоризонтных стрельб ЗРК С-400 «Триумф» в 2023 году действительно были триумфальными, когда за день было сбито 10 украинских МиГ-29, а за неделю (без уточнения типов) 24 самолета», — сказано в материале.

Из статьи также следует, что тактика использования ЗРК силами РФ для загоризонтной стрельбы была изучена противником «достаточно тщательно».

В прошлом году сообщалось о поставках ЗРК С-400 «Триумф» в Индию. Завершить передачу пяти систем планируют в текущем году.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в 2018 году. Страна стала третьим зарубежным покупателем ЗРК после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи. Всего Нью-Дели приобрел пять полковых комплектов на общую сумму $5,43 млрд.

Ранее на Западе оценили эффективность российских ударов по украинским АЗС.

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