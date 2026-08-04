Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Лантратова заявила о новой тактике Киева

Лантратова: новая тактика Киева — ежедневно бить по мирным жителям России
Евгений Биятов/РИА Новости

Новая тактика Киева заключается в том, чтобы целенаправленно бить по мирным жителям России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает ТАСС.

«Каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины. Они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям», — сказала омбудсмен в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже».

По мнению Лантратовой, украинские власти таким образом пытаются надавить на самое больное.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев ударами по гражданскому населению России хочет показать, что способен вести переговоры «с позиции силы», однако на самом деле демонстрирует «свою абсолютную ничтожность» и «человеконенавистническую сущность». Дипломат добавила, что тех, кто наносит удары по мирному населению, ждет наказание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что удары ВСУ по инфраструктуре и гражданскому населению России демонстрируют «террористическую натуру киевского режима».

Ранее Путин объяснил, почему Киев сделал ставку на террористические методы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!