Лантратова заявила о новой тактике Киева

Новая тактика Киева заключается в том, чтобы целенаправленно бить по мирным жителям России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает ТАСС.

«Каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины. Они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям», — сказала омбудсмен в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже».

По мнению Лантратовой, украинские власти таким образом пытаются надавить на самое больное.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев ударами по гражданскому населению России хочет показать, что способен вести переговоры «с позиции силы», однако на самом деле демонстрирует «свою абсолютную ничтожность» и «человеконенавистническую сущность». Дипломат добавила, что тех, кто наносит удары по мирному населению, ждет наказание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что удары ВСУ по инфраструктуре и гражданскому населению России демонстрируют «террористическую натуру киевского режима».

Ранее Путин объяснил, почему Киев сделал ставку на террористические методы.