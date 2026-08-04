Армению захотели лишить права голоса в ОДКБ из-за долгов

Принятие решения о лишении Армении права голоса в органах Организации Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) потребует консенсуса. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при организации Виктор Васильев.

Он уточнил, что 11 ноября в Москве состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой лидеры государств будут, вероятно, обсуждать вопрос исключения Армении из организации.

«Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом,» – отметил Васильев.

Постпред подчеркнул, что в 25-й статье Устава ОДКБ говорится о возможности приостановления права выдвижения граждан государства на квотные должности, а также права голоса в органах Организации в случае непогашения долгов перед ней в течение двух лет.

По его словам, де-факто данное положение дел в отношении Армении действует уже более двух лет, так как Ереван не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвал своих представителей из из Объединенного штаба ОДКБ.

В 2024 году Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Комментируя это решение, премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что с его точки зрения «Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен». В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее в МИД РФ рассказали о сценариях для Армении при отказе от оплаты взноса ОДКБ.