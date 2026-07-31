На Урале пьяный мужчина угрожал подросткам пистолетом и загнал их в реку

В Екатеринбурге пьяный мужчина решил заступиться за дочь и угрожал ее обидчикам пистолетом. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел вечером 29 июля на улице Белинского. По словам юриста Александра Шумилова, представляющего интересы потерпевших, дети поссорились во дворе дома.

«Девочка дразнила мальчика за прическу, а он ее за фигуру. Девочке стало так обидно, что она пришла домой и все рассказала отцу. Он в пьяном угаре выбежал на улицу, схватил четверых мальчишек и под дулом пистолета погнал их на берег Исети», — сообщил юрист.

На берегу мужчина выстроил ребят и стал стрелять в воздух. Одного мальчика он ударил, затем заставлял всех лезть в воду, угрожая добить тех, кто выплывет. Факт произошедшего подтвердили в региональном МВД, возбуждено уголовное дело. личность нападавшего установлена. В результате инцидента никто из детей не пострадал.

До этого подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге.

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