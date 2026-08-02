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Общество

В Калуге мужчина обстрелял подростков за ночные гонки на питбайках

В Калуге задержали мужчину, обстрелявшего подростков на питбайках
Калужский Следком

В Калуге задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе по подросткам. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в ночь на 1 августа двое 16-летних юношей катались на питбайках во дворе дома. Ожин из местных жителей открыл по ним стрельбу из пневматического пистолета, пострадали ли любители ночных гонок, не сообщается.

Личность стрелка быстро установили, им оказался 36-летний калужанин. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Подмосковье пьяный мужчина обстрелял подростка с балкона. 15-летний школьник убирал территорию двора, в это время с балкона четвертого этажа многоквартирного дома раздался выстрел — пуля попала в несовершеннолетнего. Прибывшие на место стражи порядка задержали стрелка. Им оказался пьяный 36-летний местный житель.

Ранее на Урале пьяный мужчина угрожал подросткам пистолетом и загнал их в реку.

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