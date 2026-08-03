Пожарные уменьшили площадь возгорания на складском комплексе во Владимирской области

Площадь пожара на складском комплексе во Владимирской области сократилась до 3 тыс. квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Он подчеркнул, что сотрудники МЧС действуют эффективно. К 20:00 мск пожарные сократили площадь возгорания и задымления до 3 тысяч квадратных метров отдельными очагами. Прибывшие из Московской и Ивановской областях противопожарные бригады возвращаются к местам постоянной дислокации. Спасатели продолжают работу вплоть до ликвидации возгорания. Ситуцию держит под контролем областной оперативный штаб.

Авдеев отметил, что четкая и слаженная работа экстренных служб, муниципалитета и регионального правительства области способствовала сокращению негативных последствий. Рано утром была своевременно проведена эвакуация сотрудников. В ней приняли участие соседние предприятия, котороые помогли быстро вывезти и приняли людей.

Утром 3 августа беспилотник атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.

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