Казахстан начал переброску войск в рамках подготовки к учениям «Батыл тойтарыс — 2026» («Решительный отпор»). Об этом сообщило министерство обороны республики, передает портал exclusive.kz.

«Учение пройдет на полигонах по всей территории страны и направлено на проверку готовности Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях. Военные отработают взаимодействие различных видов и родов войск», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что военные будут перемещаться по стране комбинированным способом: автомобильными колоннами, железнодорожными эшелонами и с использованием авиации.

27 июля министерство обороны Литвы сообщило, что военная техника НАТО передвигалась по территории республики близ границ с Калининградской областью России в рамках проводимых учений. В ведомстве предупредили литовцев, что перемещение войск по стране является регулярной частью деятельности альянса и способствует укреплению литовской обороноспособности и всего объединения.

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