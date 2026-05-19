Токаев призвал переосмыслить историю Золотой Орды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал переосмыслить историю и влияние Золотой Орды. Его слова передает Telegram-канал агентства Aqorda.

По словам Токаева, Золотая Орда внесла неоценимый вклад в развитие человечества и Казахстана, в частности.

«Это — одна из важнейших страниц в летописи нашей страны и всего человечества», — подчеркнул он в ходе своего выступления на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» в Астане.

Он уточнил, что история Золотой Орды до сих пор воспринимается как «бесконечная череда битв и сражений», однако такой подход «заметно упрощает, искажает историческую реальность, втискивая сложное многослойное бытие Великой Степи, <...>, в прокрустово ложе банальной военной хроники».

В ноябре 2025 года начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области «НПУ «Наследие» Юрий Лебедев сообщал, что в Астраханской области в окрестностях села Селитренное лошадь с всадником провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды.

По его словам, археологи обнаружили погребальную конструкцию, возраст которой, вероятно, составляет около пятисот лет.

Он добавил, что иногда в склепах остаются воздушные полости, поэтому лошадь могла провалиться туда под тяжестью своего веса. Лебедев обратил внимание, что этот памятник археологии ранее не исследовался масштабно и находился под охраной как поселение золотоордынского периода Xlll — XV веков.

