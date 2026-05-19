Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

Токаев призвал переосмыслить историю Золотой Орды

Токаев: Золотая Орда — одна из важнейших страниц в истории человечества
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал переосмыслить историю и влияние Золотой Орды. Его слова передает Telegram-канал агентства Aqorda.

По словам Токаева, Золотая Орда внесла неоценимый вклад в развитие человечества и Казахстана, в частности.

«Это — одна из важнейших страниц в летописи нашей страны и всего человечества», — подчеркнул он в ходе своего выступления на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» в Астане.

Он уточнил, что история Золотой Орды до сих пор воспринимается как «бесконечная череда битв и сражений», однако такой подход «заметно упрощает, искажает историческую реальность, втискивая сложное многослойное бытие Великой Степи, <...>, в прокрустово ложе банальной военной хроники».

В ноябре 2025 года начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области «НПУ «Наследие» Юрий Лебедев сообщал, что в Астраханской области в окрестностях села Селитренное лошадь с всадником провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды.

По его словам, археологи обнаружили погребальную конструкцию, возраст которой, вероятно, составляет около пятисот лет.

Он добавил, что иногда в склепах остаются воздушные полости, поэтому лошадь могла провалиться туда под тяжестью своего веса. Лебедев обратил внимание, что этот памятник археологии ранее не исследовался масштабно и находился под охраной как поселение золотоордынского периода Xlll — XV веков.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет модернизировать свою армию.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!