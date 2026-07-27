Военная техника НАТО приблизилась к границе с Калининградской областью

Военная техника НАТО передвигается по территории Литвы близ границ с Калининградской областью России в рамках проводимых учений. Об этом сообщило министерство обороны прибалтийской республики.

В ведомстве предупредили литовцев, что перемещение войск стран — членов НАТО по территории страны является регулярной частью деятельности альянса и способствует укреплению литовской обороноспособности и всего объединения.

В Минобороны уточнили, что техника движется по Сувалкскому коридору, расположенному вдоль границы Польши и Литвы. Это 100-километровый сухопутный участок. Он имеет важное значение для логистики НАТО, так как соединяет территорию стран Балтии с остальными членами Североатлантического альянса и одновременно разделяет Белоруссию и Калининградскую область.

В июне в армии Литвы заявляли, что в ходе учений, проводимых в Сувалкском коридоре, особое внимание будет уделено военной готовности стран — членов НАТО, а также будут совершенствоваться навыки, необходимые для быстрой и эффективной обороны этого стратегически важного участка.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили в районе Калининградской области.