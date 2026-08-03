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Армия

В Крыму увеличилось количество погибших при ночной атаке ВСУ

Аксенов: число погибших при атаке ВСУ на Крым выросло до четырех человек
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Число погибших в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым увеличилось до четырех человек. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

«В результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек. Искренне соболезную родным и близким погибшего», — сообщил Аксенов.

ВСУ атаковали Крым в ночь на 3 августа. Изначально глава республики заявил о трех погибших. Он добавил, что еще два человека получили ранения, и пожелал им скорейшего выздоровления. Другие подробности не поступали.

Как рассказали в пресс-службе министерства обороны России, ночью над территорией страны сбили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны атаковали регионы в период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря, а также в Краснодарском крае и Крыму. Остальные беспилотники были ликвидированы в девяти областях — Калужской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Брянской, Орловской и Тульской.

Ранее в Керчи четыре человека получили ранения в результате удара ВСУ по жилому дому.

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