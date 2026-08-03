Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на Крым

Три человека погибли в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, еще два мирных жителя получили травмы.

«Скорейшего выздоровления всем получившим ранения. Органами власти будет оказана необходимая помощь», — добавил Аксенов.

Он подчеркнул, что никто не останется без поддержки.

В ночь с 2 на 3 августа над территорией России перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. Российские силы противовоздушной обороны сбили дроны ВСУ над акваторией Черного моря, а также в Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники были ликвидированы в Смоленской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях.

1 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ночью в городе отразили атаку 20 украинских БПЛА. В результате налета один человек — 60-летняя женщина — получила несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще два жителя — 55-летняя женщина и 79-летний мужчина.

Ранее в Керчи не спасли ребенка, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ.