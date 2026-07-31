Зеленский пожаловался на обстановку для ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в своем Telegram-канале на жесткую обстановку, сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

31 июля украинский лидер провел ставку, на которой присутствовал новый главком украинских войск Михаил Драпатый.

«Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений», — сказано в сообщении Зеленского.

В заседании ставки приняли участие военные и политические деятели, с которыми глава Украины обсудил логистические проблемы, возникшие из‑за прекращения захода иностранных судов в украинские порты. Особую тревогу у Киева, по словам президента, вызывает ситуация в районах Константиновки, Славянска и на Запорожском направлении.

В пятницу Зеленский заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли около 50 тыс. военнослужащих погибшими и еще примерно 400 тыс. ранеными. Агентство РИА Новости со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ посчитало, что ВСУ могли потерять более 200 тыс. военных только за первое полугодие 2026-го. Кроме того, в феврале президент Украины говорил о 55 тыс. погибших с начала боевых действий, что больше его новых данных.

Ранее Зеленский раскрыл, чего ожидает от нового главкома ВСУ.