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Армия

Российские военные ударили по важному для логистики ВСУ мосту в ДНР

«Страна.ua»: ВС РФ уничтожили мост на пути из Славянска в Краматорск
Министерство обороны РФ

Российские войска поразили мост по пути из Славянска в Краматорск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, Вооруженные силы РФ ударили по объекту ракетой.

«Большая часть дорожного полотна обрушилась», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что линия фронта постепенно приближается к Краматорску и Славянску. В связи с этим российские военнослужащие начали систематически бить по логистике в соответствующей агломерации.

29 июля в российских силовых структурах заявили, что бойцы 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством в поселке Семеновка под Славянском. Большинство жителей данного населенного пункта — люди предпенсионного возраста. Они рассказали, что украинские солдаты ходили по поселку небольшими группами и разграбили дома, расположенные на улице Лисичанской.

В тот же день пресс-центр группировки войск ВС РФ «Юг» сообщил о продвижении в Дружковке в ДНР. Уточнялось, что российские штурмовики уже зашли в населенный пункт, а тем временем ВСУ «продолжают рассказывать сказки» о ситуации на этом участке фронта.

Ранее российские подразделения взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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