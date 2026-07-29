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Армия

Силовики рассказали о мародерстве ВСУ в поселке под Славянском

РИА Новости: военные ВСУ разграбили дома жителей Семеновки под Славянском
Anatolii Stepanov/Reuters

В поселке Семеновка под Славянском в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены в мародёрстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Жители поселка Семеновка, расположенного между Славянском и Николаевкой, в основном люди предпенсионного возраста, пожаловались на действия военнослужащих 810-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск.

По словам собеседника агентства, оставшиеся в населенном пункте люди предпенсионного возраста рассказывают, что украинские военные ходили небольшими группами и разграбили дома на улице Лисичанской.

В январе украинский военнопленный Артем Степаненко рассказал РИА Новости, что бойцы Вооруженных сил Украины разграбили церковь в Константиновке в Донецкой народной республике. Он уточнил, что украинские бойцы забрали все, что находилось в церкви, включая книги и иконы. По словам Степаненко, украденное они вывезли в неизвестном направлении.

Ранее в МИД России обратили внимание на удар ВСУ по машине «скорой» в Горловке.

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