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Бизнес

Основатель Wildberries рассказала о мерах поддержки продавцов после атак на склады

Ким: Wildberries разрабатывает систему мер поддержки пострадавших продавцов

Маркетплейс Wildberries разрабатывает систему мер поддержки для продавцов, пострадавших от атак на склады компании. Об этом заявила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый», — сказала предпринимательница.

Ким добавила, что меры поддержки будут озвучены в ближайшее время. В настоящее время компания уже провела два транша выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак, отметила основатель площадки.

В этом же обращении Ким заявила, что удары по инфраструктуре Wildberries являются атакой на мирных граждан. По ее словам, в результате атак на инфраструктуру убытки понесли предприниматели из России, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.

Ранее в WB рассказали об обстановке на складах в Сарапуле и Пензе после атаки БПЛА.

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